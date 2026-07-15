Kırıkkale'de traktörün römorkundan düşen kişi öldü
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde traktörün römorkundan briket indirirken düşen 65 yaşındaki Sebahattin Ünsal hayatını kaybetti.
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde traktörün römorkundan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sebahattin Ünsal (65), Halildede köyündeki bahçesinde duvar örmek için traktörün römorkundan briket indirdiği sırada zemine düştü.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Ünsal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ünsal'ın cenazesi, Keskin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Demir