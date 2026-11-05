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Kırıkkale Çelebi'de jandarma kaçak kazıyı tespit etti, malzemeler ele geçirildi

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Kırıkkale Çelebi'de jandarma kaçak kazıyı tespit etti, malzemeler ele geçirildi
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde devriye gezen jandarma, kaçak kazı tespit etti; açıkta bırakılan sondaj makinesi, dedektör ve kürekler ele geçirildi. H.A'ya (44) ait kimlik ve cep telefonunun da bulunduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaağıl köyünde devriye faaliyeti sırasında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Ekiplerce yapılan kontrollerde, açıkta bırakılmış H.A'ya (44) ait kimlik, cep telefonu, sondaj makinesı, küçük sondaj boruları, 2 litre benzin, 3 kürek, el dedektörü, destek demir çubuğu, 2 varil, balyoz ve kazma ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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