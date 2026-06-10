BUÜ'de 'Lâmiî Çelebi'nin Kaleminden Bursa' belgeseli izleyiciyle buluştu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Kent Tarihi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KETAM) tarafından yürütülen proje kapsamında hazırlanan "Lamii Çelebi'nin Kaleminden Bursa" belgeselinin ilk gösterim etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, üniversitenin "Araştırma Üniversitesi" misyonu doğrultusunda hocaların ve öğrencilerin ortaklaşa ürettiği bu tür projelerin çok kıymetli olduğunu belirtti. Lamii Çelebi'nin Yeşil Türbe'nin nakkaşı Nakkaş Ali'nin torunu olduğunu ve Bursa tarihi için büyük önem taşıdığını hatırlatan Çiftçi; fotoğraf ve videonun olmadığı çağlarda şehrengizlerin kenti betimlemede adeta birer görsel kayıt vazifesi gördüğünü ifade etti. Çiftçi, bu tarihi metnin günümüz dijital dünyasıyla entegre edilerek belgeselleştirilmesinin kent kültürü adına heyecan verici bir kazanım olduğunu söyleyerek emeği geçenleri tebrik etti.

"Geçmişin kültürel ve estetik hafızasını payidar kılmayı amaçladık"

KETAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Karaaslan ise sözlerine şair Lamii Çelebi'nin Şehrengiz-i Bursa adlı eserinden bir bölüm ile başladı. Yaklaşık 1,5 yıllık bir emeğin ürünü olan belgeseli sunmaktan mutluluk duyduklarını belirten Karaaslan; Nakşibendi şeyhi ve üretken bir edebiyatçı olan Lamii Çelebi'nin eserinin, Bursa'nın tarihi ve sosyal hafızasını geleceğe taşıyan eşsiz bir kaynak olduğunu vurguladı. Karaaslan, "Şehirleşmede Sürdürülebilirlik Sorununa Odaklı Bir Bursa Okuması" başlıklı bu öğrenci projesinde büyük özveri gösteren yürütücü Çağatay Akbaş, araştırmacılar Utku Kenay ve Elif Aydemir başta olmak üzere kurgu ve çekimde emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Etkinlik, belgesel gösteriminin ardından projeye katkı sunan akademisyenler ile emeği geçen öğrencilere teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı