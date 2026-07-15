Haberler

Oğlunun kayıp ihbarında bulunduğu babanın parçalanmış cesedi tuvalette bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde oğlu tarafından kayıp ihbarı yapılan Yusuf A.'nın cesedi, birlikte yaşadıkları evin tuvaletinde parçalanmış halde bulundu. Olayla ilgili oğulun da aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

KIRIKKALE'NİN Çelebi ilçesinde oğlu tarafından kayıp ihbarı yapılan Yusuf A.'nın (55) cesedi, birlikte yaşadıkları evin tuvaletinde parçalanmış halde bulundu.

Olay, Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünde meydana geldi. Ö.A., birlikte oturdukları babası Yusuf A.'dan haber alamadığını belirterek, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma kapsamında oğul Ö.A.'nın ifadelerinde çelişki tespit eden jandarma ekipleri, baba ve oğulun birlikte yaşadığı evde detaylı arama yaptı. Yapılan aramada, baba Yusuf A.'ya ait vücut parçaları, evin eklentisindeki tuvalette bulundu. Ceset parçalarının bulunmasının ardından Ö.A.'nın aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Milas 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı

Alevler turizm cennetini cehenneme çevirdi! Yüzlerce otel boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca deliye döndü

Boşanma aşamasındaki eşini konuşmak için çağırdı, kurşun yağdırdı

Boşanma aşamasındaki eşini gözünü kırpmadan vurdu!

Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?

Kıyamet mi geliyor? Bu görüntü kısa sürede dünya gündemine oturdu
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...

Zehra Güneş'ten olay itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
MASAK raporu ortaya çıkardı: Haluk Levent'in en yakınındaki isimlerin adli sicillerinde yok yok

En yakınındaki isimlerin sicillerinde yok yok! Hepsi de yönetici