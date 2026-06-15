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Kütahya'da Ergun Çelebi Hazretleri'nin kabrinde düzenleme

Kütahya'da Ergun Çelebi Hazretleri'nin kabrinde düzenleme
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Kütahya'da Mevlana Celaleddin Rumi'nin torunu Ergun Çelebi Hazretleri'nin kabrinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenleme yapıldı. Sanduka yenilenirken çevre düzenlemesiyle ziyaret alanı daha görünür hale getirildi.

Kütahya'da Mevlana Celaleddin Rumi'nin torunlarından olduğu belirtilen Ergun Çelebi Hazretleri'nin kabrinde düzenleme çalışması yapıldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında kabir alanı yenilenerek yeni bir sanduka yerleştirildi ve çevre düzenlemesiyle birlikte ziyaret alanı daha görünür hale getirildi.

Yapılan çalışma sonrası, daha önce ziyaretçiler tarafından fark edilmekte güçlük çekilen kabir alanının belirginleştiği, çevresinin ise daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuştuğu ifade edildi. Düzenlemenin, hem ziyaret kolaylığı sağlaması hem de manevi alanın daha uygun şartlarda ziyaret edilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

"Daha görünür ve düzenli bir alan oluşturuldu"

Yetkililer tarafından yapılan düzenlemede, kabir üzerindeki sandukanın yenilenmesiyle birlikte alanın mimari bütünlüğünün güçlendirildiği, çevre düzenlemesi sayesinde de ziyaretçilerin kabri daha rahat idrak edebileceği bir ortam oluşturulduğu kaydedildi. Çalışmanın özellikle Dönenler Camisi çevresindeki yoğun ziyaret trafiği açısından önemli bir iyileştirme olduğu değerlendirildi.

"Devr-i vefa örneği" olarak değerlendirildi

Kütahya esnafından Mevlüt Efe, Dönenler Camisi'nde bulunan sandukanın Ergun Çelebi Hazretlerine ait olduğunu belirterek yapılan çalışmayı "devr-i vefa örneği" olarak nitelendirdi.

Efe açıklamasında, "Bugün Kütahya Dönenler Camisi'ndeyiz. Şu anda gördüğümüz sanduka Ergun Çelebi Hazretlerine aittir. Daha önce burada çok sayıda sanduka bulunuyordu ancak alt katta olduğu için görünürlüğü zayıftı. Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı tadilat ve düzenleme ile birlikte çok güzel bir çalışma ortaya çıktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Mevlevi geleneğinde önemli bir isim

Tarihi kaynaklara göre Ergun Çelebi Hazretleri'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Kütahya'da doğduğu, Kütahya Mevlevihanesi'nde yetiştiği ve burada uzun yıllar şeyhlik yaptığı belirtilmektedir. Yaklaşık 45 yıl postnişinlik görevinde bulunduğu, 75 yaşlarına doğru vefat ettiği ifade edilmektedir.

Ergun Çelebi'nin kabri, günümüzde Dönenler Camii olarak bilinen Kütahya Mevlevihanesi yapısıyla bütünleşmiş olan hazire alanında yer almaktadır. Bu alanın, zaman içinde Mevlevihane şeyhleri ve aile fertlerinin de defnedilmesiyle önemli bir manevi merkez haline geldiği aktarılmaktadır.

Mevlana'ya uzanan soy bağı ve aile geçmişi

Tarihi kayıtlarda Ergun Çelebi Hazretleri'nin, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin torunlarından olduğu ve soyunun Sultan Veled üzerinden devam ettiği belirtilmektedir. Bu nedenle Mevlevi geleneğinde önemli bir yere sahip olduğu ifade edilirken, ailesinin de dönemin önemli Anadolu beylikleriyle akrabalık ilişkileri bulunduğu aktarılmaktadır. Babası İlyas Paşa, annesi Abide Melek Hatun olarak bilinen Ergun Çelebi'nin; Germiyanoğulları ile bağlantılı bir aileden geldiği, dönemin siyasi ve kültürel yapısı içinde önemli bir çevreye sahip olduğu belirtilmektedir.

Ziyaret kolaylığı sağlanması hedefleniyor

Yapılan düzenlemenin, Dönenler Camisi ve çevresini ziyaret eden vatandaşlar için kabri daha kolay fark edilebilir hale getirdiği, aynı zamanda alanın manevi atmosferine uygun bir görünüm kazandırdığı ifade edildi. Çalışmanın, Kütahya'nın kültürel ve dini mirasının daha görünür hale getirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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