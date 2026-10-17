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Çorum'da yağışla kayganlaşan yolda otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yara almadı

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Çorum'da yağışla kayganlaşan yolda otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yara almadı
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Çorum'da Samsun-Çorum karayolu Elvan Çelebi köprü üst geçidinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil bariyerlere çarptı. İlk kontrolü yapılan sürücü yara almadan kurtuldu ve hastaneye gitmeyi kabul etmezken, otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Çorum'da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Samsun-Çorum karayolu Elvan Çelebi köprü üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ü. idaresindeki 06 VRP 62 plakalı Hyundai marka otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk kontrolü yapılan sürücü S.Ü., hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kazaya karışan otomobil, çekiciyle yokdan kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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