Haberler

Erzincan'daki 3 birinciyi Vali Aydoğdu açıkladı

Erzincan'daki 3 birinciyi Vali Aydoğdu açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, LGS sınavında Ahmet Kaan Kılıç, Gül Çelebi ve Deniz Altınbaş'ın 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olduğunu açıkladı. Vali, bu başarının yıllar süren ortak emeğin meyvesi olduğunu belirtti.

ERZİNCAN Valisi Hamza Aydoğdu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Ahmet Kaan Kılıç, Gül Çelebi ve Deniz Altınbaş'ın Türkiye birincisi olduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını açıkladı. 'meb.gov.tr' adresinden erişime açılan sınav sonuçlarına göre Erzincan'dan 3 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu. Erzincan'ın LGS birincilerini Vali Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Ahmet Kaan Kılıç, Gül Çelebi ve Deniz Altınbaş'ın LGS'de tüm soruları doğru yanıtladığını belirten Aydoğdu, 3 öğrencinin Türkiye birincisi olmasının Erzincan için büyük gurur kaynağı olduğunu bildirdi. Vali Aydoğdu mesajında "Bugün Erzincan'ımız için tarifsiz bir gurur günü yaşadık. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 3 evladımız Türkiye birincisi oldu. Ahmet Kaan Kılıç, Gül Çelebi, Deniz Altınbaş. Bu başarı; bir güne, bir sınava ya da tesadüfe sığdırılabilecek bir başarı değildir. Çünkü gerçek başarı, yıllarca aynı ideale inanmış insanların ortak emeğinin meyvesidir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversitelileri fuhşa teşvik eden 6 şüpheli gözaltına alındı

Üniversitelileri sapıkların elinden böyle kurtardılar
Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal
Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarlık para trafiğini böyle yönetmişler

Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarları böyle aklamışlar
Her desteklediği takım kaybedince yeniden üzülmemek için çareyi bakın nasıl buldu

Desteklediği her takım kaybedince yine ağlamamak için bakın ne yaptı
Trump'ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor

Trump'a bak sen! Gizemli hamlenin gerekçesi anlattığı gibi değilmiş
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi

Miçotakis mehterle karşılandı, hemen Türkiye karşıtı hamle geldi
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı