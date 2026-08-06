Hakan Çelebi kimdir, sevgilisi kim? Hakan Çelebi kaç yaşında, nereli?

Türk televizyon dünyasının genç oyuncuları arasında yer alan Hakan Çelebi, son dönemde rol aldığı yapımlarla adından söz ettiriyor. Özellikle Yeraltı dizisindeki performansıyla dikkat çeken oyuncunun yaşamı, kariyeri ve özel hayatına ilişkin bilgiler internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. "Hakan Çelebi kimdir", "Hakan Çelebi kaç yaşında", "Hakan Çelebi nereli", "Hakan Çelebi'nin sevgilisi kim" ve "Hakan Çelebi dizi ve filmleri" soruları öne çıkıyor. İşte kamuoyuna açık bilgiler doğrultusunda Hakan Çelebi'nin biyografisi ve kariyerine dair merak edilenler...

HAKAN ÇELEBİ KİMDİR?

Hakan Çelebi, 1 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Çelebi, televizyon ve dijital platform projelerinde üstlendiği rollerle kısa sürede tanınan isimlerden biri oldu.

2026 yılı itibarıyla 27 yaşında olan oyuncu, farklı türlerdeki yapımlarda rol alarak kariyerini istikrarlı şekilde sürdürüyor. Özellikle dramatik yapımlardaki performansıyla dikkat çeken Çelebi, izleyici kitlesini her geçen yıl genişletmeye devam ediyor.

Son olarak yayınlanan Yeraltı dizisinde canlandırdığı Paşa Hanoğlu karakteriyle ekran karşısına çıkan oyuncu, kariyerine yeni projeler eklemeyi sürdürüyor.

HAKAN ÇELEBİ KAÇ YAŞINDA?

Hakan Çelebi, 1 Ocak 1999 doğumludur. Buna göre oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

HAKAN ÇELEBİ NERELİ?

Hakan Çelebi'nin kamuoyuna açık biyografi bilgilerinde İstanbul doğumlu olduğu yer alıyor.

HAKAN ÇELEBİ'NİN SEVGİLİSİ KİM?

Hakan Çelebi'nin özel hayatına ilişkin kamuoyuna doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, ilişki iddiası Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi'nin savcılığa yaptığı suç duyurusunda yer alan beyanlara dayanıyor. Söz konusu beyanda, kızının oyuncu Hakan Çelebi ile ilişki yaşadığı öne sürüldü.

Ancak haber tarihi itibarıyla Hakan Çelebi veya Ülkü Hilal Çiftçi tarafından bu iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan resmi bir açıklama yapılmış değildir.

Bu nedenle konuya ilişkin kamuoyunda yer alan bilgiler, yalnızca söz konusu suç duyurusunda yer alan iddialarla sınırlıdır. Resmi makamlar veya taraflar tarafından yapılmış farklı bir doğrulama ya da açıklama bulunmamaktadır.

HAKAN ÇELEBİ DİZİ VE FİLMLERİ

Hakan Çelebi, televizyon ve dijital platformlarda farklı yapımlarda rol aldı. Kamuoyuna açık filmografi bilgilerine göre oyuncunun yer aldığı yapımlar şunlardır:

Film

Özel Ders (2022)

Diziler

Kopuk (2024)

Yabani (2024-2025)

Kaosun Anatomisi (2025)

Bereketli Topraklar (2025)

Yeraltı (2026)

Özellikle Kopuk, Yabani, Bereketli Topraklar ve son olarak Yeraltı dizilerindeki performansıyla geniş kitleler tarafından tanınan Hakan Çelebi, kariyerini yeni projelerle sürdürmektedir.