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Geri giden kamyonun çarptığı kadın öldü; kaza kamerada

Geri giden kamyonun çarptığı kadın öldü; kaza kamerada
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde geri manevra yapan kamyonun çarptığı 87 yaşındaki Şehriban Ercan hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde geri giden kamyonun çarptığı Şehriban Ercan (87), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. M.Y. (31) yönetiminde geri giden kamyon, yolda yürüyen Şehriban Ercan'a çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şehriban Ercan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ercan, hastanede hayatını kaybetti, kamyon şoförü M.Y. gözaltına alındı. Kaza, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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