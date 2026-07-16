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Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı

Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 55 yaşındaki Yusuf A'nın cesedi, evin tuvaletinde parçalanmış halde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden oğlu tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

  • Kırıkkale'de kayıp ihbarı yapılan baba Yusuf Ayan'ın cesedi evin tuvaletinde parçalanmış halde bulundu.
  • Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden oğlu Ö.A. tutuklandı.
  • Diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin evin tuvaletinde parçalanmış halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden oğlu tutuklandı.

CANSIZ BEDENİ EVİN TUVALETİNDE BULUNDU

Olay, 14 Temmuz günü Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. (25), babası Yusuf Ayan'dan (55) yaklaşık bir gündür haber alamadığını belirterek jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yusuf Ayan'ın bulunması için çalışma yürüttü.

Yusuf Ayan

İhbar sahibi Ö.A.'nın ifadelerinde çelişkiler tespit edilmesi üzerine aramalar ev ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramada, Yusuf Ayan'ın cansız bedeni, yaşadığı evin eklentisinde bulunan tuvalette bulundu. Ayan'ın öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı belirlendi.

OĞLU TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan maktulün oğlu Ö.A. ile diğer şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı olduğu iddia edilen B.A., H.A.A., E.A.K. ve H.K., isimli şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik
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