Ağrı'da tenis kortlarında zemin yenileme başladı, İl Müdürü Çelebi inceledi

Ağrı'da tenis kortlarında zemin yenileme başladı, İl Müdürü Çelebi incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tenis kortlarında zemin yenileme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarla sporcuların daha modern ve konforlu alanlarda antrenman yapması hedefleniyor; İl Müdürü Ahmet Çelebi de çalışmaları yerinde inceledi.
Ağrı'da sporcuların daha modern ve konforlu alanlarda antrenman yapabilmesi amacıyla tenis kortlarında zemin yenileme çalışması başlatıldı.
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan tenis kortlarında zemin yenileme çalışmaları başladı. Çalışmalarla birlikte sporcuların antrenmanlarını daha uygun ve konforlu şartlarda gerçekleştirebileceği alanların oluşturulması hedefleniyor.
Çalışmaların sürdüğü tenis kortlarını Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi de yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.