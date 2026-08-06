Ülkü Hilal Çiftçi, Hakan Çelebi olayı nedir, neden gündemde? Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası ne açıklama yaptı?

Kanal D'nin İnci Taneleri dizisiyle tanınan genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, son günlerde ailesiyle ilgili yaşanan gelişmeler nedeniyle gündemde yer alıyor. Babası Ünal Çiftçi'nin, kızı ve oyuncu Hakan Çelebi hakkında yaptığı açıklamalar ile savcılığa başvurduğunu duyurmasının ardından konu sosyal medyada en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. Ülkü Hilal Çiftçi, Hakan Çelebi olayı nedir? Ülkü Hilal Çiftçi neden gündemde? Babası Ünal Çiftçi hangi açıklamalarda bulundu? İşte olayla ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler...

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ, HAKAN ÇELEBİ OLAYI NEDİR?

Ülkü Hilal Çiftçi ile oyuncu Hakan Çelebi hakkında ortaya atılan iddialar, Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi'nin yaptığı suç duyurusunun ardından gündeme geldi. Baba Ünal Çiftçi, 17 yaşındaki kızı ile "Yeraltı" dizisindeki partneri olan 27 yaşındaki Hakan Çelebi arasında ilişki bulunduğunu WhatsApp mesajlaşmalarında gördüğünü öne sürdü. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Hakan Çelebi hakkında suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda kızının bağlı bulunduğu OnTalent Menajerlik şirketinden de, oyunculuk faaliyetleri sırasında veli onayı alınmadığını iddia ederek şikâyetçi oldu.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ NEDEN GÜNDEMDE?

Ülkü Hilal Çiftçi, babası Ünal Çiftçi'nin yaptığı açıklamalar ve savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından gündeme geldi. Baba Çiftçi, kızının reşit olmadığını belirterek hem dizideki partneri Hakan Çelebi hakkında hem de bağlı bulunduğu menajerlik şirketi hakkında şikâyette bulunduğunu açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından konu sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, olayla ilgili resmi süreç kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ'NİN BABASI NE AÇIKLAMA YAPTI?

Ünal Çiftçi, savcılığa verdiği ifadede, 17 yaşındaki kızı Ülkü Hilal Çiftçi'nin OnTalent Menajerlik bünyesinde oyunculuk yaptığını, dizide kendisinden 10 yaş büyük bir oyuncuyla ilişki yaşadığını kızının WhatsApp mesajlaşmalarında gördüğünü öne sürdü. Ayrıca kızının henüz reşit olmadığını vurgulayarak, oyunculuk faaliyetleri sırasında kendisinden veli onayı alınmadığını iddia etti ve bu gerekçeyle menajerlik şirketinden de şikâyetçi olduğunu ifade etti.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?

Ülkü Hilal Çiftçi, Türk oyuncudur. Çocuk yaşlarda reklam filmleriyle oyunculuğa başlayan Çiftçi, televizyon kariyerine İki Dünya Arasında dizisiyle adım attı. Daha sonra Arka Sokaklar, Karadayı, Kırgın Çiçekler, Dönence ve İnci Taneleri gibi yapımlarda rol aldı. Özellikle Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Ayça karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından Yeraltı dizisinde Melek karakterini canlandırmaya başladı.