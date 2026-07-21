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Otomotiv ve savunma sanayisine Düzce imzası

Otomotiv ve savunma sanayisine Düzce imzası
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AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, otomotiv ve savunma sanayisine yönelik üretim yapan Çelebi Kalıp Makina'yı ziyaret ederek firmanın 35 yıllık tecrübesi ve Düzce ekonomisine katkıları hakkında bilgi aldı.

DÜZCE(İHA) – Milletvekili Ercan Öztürk, otomotiv ve savunma sanayisine yönelik üretim yapan Çelebi Kalıp Makina'da incelemelerde bulundu. Firmanın 35 yıllık üretim tecrübesi ve Düzce ekonomisine sağladığı katkılar ele alındı.

Ak Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce'nin sanayi alanındaki önemli kuruluşlarından Çelebi Kalıp Makina'da ve Mikron Yapı firma yöneticileriyle bir araya geldi.

Yaklaşık 35 yıldır faaliyet gösteren Çelebi Kalıp Makina, otomotiv ve savunma sanayisine yönelik kritik parçaların üretimini gerçekleştirirken, sağladığı istihdam ve üretim kapasitesiyle Düzce ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

Firmanın sahibi Atilla Çelebi'den çalışmalar hakkında bilgi alan Milletvekili Öztürk ve İl Başkanı Şengüloğlu, üretim süreçleri ile sektörün mevcut durumu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ercan Öztürk, yaptığı açıklamada Düzce'nin üretim gücüne dikkat çekerek, "Düzce'mizde yaklaşık 35 yıllık köklü geçmişiyle otomotiv ve savunma sanayisine yönelik kritik parça üretimi gerçekleştiren Çelebi Kalıp firmasını inceleme fırsatı bulduk. Üretimin ve emeğin öncüsü firma sahipleri Remzi Çelebi ve Atilla Çelebi'ye teşekkür ediyor, fabrika yönetimine ve çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi.

Düzce sanayisinin gelişiminde önemli rol üstlenen işletmelerden biri olarak gösterilen firma, özellikle otomotiv ve savunma sanayisine yönelik üretimiyle dikkat çekiyor. Firma, yıllara dayanan tecrübesiyle hem bölge ekonomisine hem de Türkiye'nin sanayi altyapısına katkı sağlamayı sürdürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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