Ecem Dinçkal kimdir? Hakan Çelebi'nin başsağlığı sitemine yanıt verdi

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Yeraltı dizisinin Paşa'sı Hakan Çelebi'nin bir YouTube programında yaptığı sitem, sunucu Ecem Dinçkal'ı sosyal medyada eleştirilerin hedefi yaptı. Dinçkal 2 Kasım 2026'da sessizliğini bozdu.

Açıklamada üç şey vardı: o anki sessizliğin nedeni, bir özür ve hakaret içeren paylaşımlar için hukuki yola gitme kararı.

ECEM DİNÇKAL NE AÇIKLAMA YAPTI?

Ecem Dinçkal, o anda konuğunun sözünü kesmek istemediğini ve Hakan Çelebi'nin hikâyesini tamamlamasını beklediğini söyledi. Dinçkal'a göre Çelebi sessizliği kısa sürede espriye çevirdi, ikisi birlikte güldü. Sunucu, sohbetin devamında Çelebi'ye başsağlığı dilediğini de belirtti.

Açıklamanın bir bölümü kendi hayatıyla ilgiliydi. Dinçkal da babasını kaybetmiş; bu yüzden kaybın ne demek olduğunu bildiğini yazdı. Yanlış anlaşılmış olabileceğini söyleyen sunucu, istemeden incittiği biri olduysa ondan özür diledi.

HAKAN ÇELEBİ PROGRAMDA NE DEDİ?

Hakan Çelebi programda babasından söz ederken "Babam 10 yıl önce rahmetli oldu" dedi ve bir süre sustu. Beklediği başsağlığı gelmeyince sitemini şakayla karışık dile getirdi: "Tamam seküler bir program olabilirsiniz ama böyle şeyler de olsun yani." Ardından şaka yaptığını söyledi.

Programın bu kısa bölümü sosyal medyada paylaşıldı. Dinçkal'ın "Allah rahmet eylesin" dememesi tepki çekti.

ECEM DİNÇKAL KİMDİR?

Ecem Dinçkal, Hakan Çelebi'nin konuk olduğu YouTube programının sunucusu. Tartışma, bu programdaki sohbet sırasında Çelebi'nin babasını anlattığı anda çıktı.

ECEM DİNÇKAL'IN KONUĞU HAKAN ÇELEBİ KİMDİR?

Ecem Dinçkal'ın konuğu Hakan Çelebi, NOW ekranlarında yayımlanan Yeraltı dizisinde Paşa karakterini oynayan 27 yaşındaki oyuncu.

ECEM DİNÇKAL HUKUKİ YOLA BAŞVURACAK MI?

Ecem Dinçkal, kendisine yönelik hakaret içeren ve kişilik haklarını ihlal eden paylaşımlar için avukatı aracılığıyla hukuki yola başvuracağını açıkladı. Sunucu bu kararı, özrüyle aynı açıklamada duyurdu.