Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yayında "Rahmet okumayan" Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yayında 'Rahmet okumayan' Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu Haber Videosunu İzle
Yayında 'Rahmet okumayan' Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyuncu Hakan Çelebi'nin katıldığı programda babasının vefatını anlattığı sırada kendisine "Allah rahmet eylesin" demeyen sunucu Ecem Dinçkal'ın bu tavrı büyük tepki çekti. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Dinçkal, konuğun sözünü kesmemek için beklediğini ve sohbetin devamında başsağlığı dilediğini ilettiğini belirterek "Şahsıma yönelik hakaret ve kişilik haklarımı ihlal eden paylaşımlar hakkında gerekli hukuki yollara avukatım aracılığıyla başvuracağım" dedi.

  • Yeraltı dizisinde "Paşa" karakterini canlandıran oyuncu Hakan Çelebi, bir YouTube programında babasının vefatını anlattığı sırada sunucu Ecem Dinçkal'ın taziye ifadesi kullanmaması üzerine sitem etti.
  • Görüntülerin viral olması sonrası Ecem Dinçkal, konuğun sözünü kesmemek için beklediğini, sohbetin devamında başsağlığı dilediğini ve yanlış anlaşılma nedeniyle özür dilediğini açıkladı.
  • Dinçkal, şahsına yönelik hakaret ve kişilik haklarını ihlal eden paylaşımlar hakkında avukatı aracılığıyla hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

NOW TV'nin iddialı yapımlarından Yeraltı dizisinde "Paşa" karakterini canlandıran 27 yaşındaki oyuncu Hakan Çelebi, katıldığı bir YouTube programında babasının vefatını anlatırken sunucu Ecem Dinçkal ile ilginç bir diyalog yaşadı.

"SENDEN 'ALLAH RAHMET EYLESİN' BEKLEDİM"

Program esnasında babasının vefatını anlattıktan sonra kısa bir süre duraksayan Hakan Çelebi, sunucudan bir karşılık gelmemesi üzerine sitem ederek şu ifadeleri kullandı: "Tamam seküler bir program olabilirsiniz ama böyle şeyler de olsun yani. Şaka yapıyorum bu arada. Hani normalde böyle deyince beklersin, karşı taraf senden bekliyorum. Senden de hiç öyle bir şey almayınca... Bunu diyene karşı taraf 'Allah rahmet eylesin' der."

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIM"

Görüntülerin viral olmasının ardından sunucu Ecem Dinçkal'a "Allah rahmet eylesin" demediği gerekçesiyle sosyal medyada yoğun tepki gösterildi. Gelişmeler üzerine açıklama yapan Dinçkal, amacının konuğun sözünü kesmemek olduğunu belirterek şunları söyledi: "Söz konusu anda konuğumun sözünü kesmeden hikayesini tamamlamasını bekliyordum. Kendisi de o sessizliği bir espriye dönüştürdü ve birlikte güldük. Sohbetimizin devamında kendisine başsağlığı dileklerimi de ilettim. Ben de babamı kaybettim. Dolayısıyla bir insanın yaşadığı kaybın ne anlama geldiğini çok iyi bilenlerdenim. Bir insanın acıya ne kadar aşina olduğunu, o acıyı ne kadar yüksek sesle anlattığına bakarak ölçemezsiniz. Bu konu ile ilgili yanlış anlaşıldıysam ve aranızdan istemeden incittiğim birileri olduysa özür dilerim. Bununla beraber şahsıma yönelik hakaret ve kişilik haklarımı ihlal eden paylaşımlar hakkında gerekli hukuki yollara avukatım aracılığıyla başvuracağım."

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
TOGG'da ortaklık yapısı değişiyor! Anadolu Grubu ve Vestel çıkıyor, Turkcell'in payı yüzde 34'e yükseliyor

İki dev ortak Togg'dan çıkıyor! Payların yeni sahibi belli oldu
Kim Jong-un'un yeni silahı! Saniyeler için 10 futbol sahasını yok ediyor

Kim'in yeni silahı! Saniyeler için 10 futbol sahasını yok ediyor
Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası!

Ünlü oyuncu ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın

Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Baba-kızdan kahreden haber! Kötü koku ihbarına gelen ekipler içeri girdiğinde dehşete düştü

Kötü koku ihbarına gelen ekipler içeri girdiğinde dehşete düştü
ABD sandık başına gidiyor! Trump'ın korkulu rüyası gerçek olabilir

Nefesler tutuldu! Trump için kader günü
Netanyahu'nun iktidarda kalma planı deşifre oldu! İsrailli muhalif liderden sert suçlamalar

İktidarda kalma planı deşifre oldu! Muhalif liderin iddiası vahim

İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt çok sert oldu

Koca orduyu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt gerilimi tavan yaptırdı
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu

Sonu galibiyet olsun! İşte dev maçın tüm detayları ve muhtemel 11'leri
Yüsra Geyik takside bekledi, Nehir Erdoğan arka kapıdan çıktı

Ünlü oyuncu takside bekledi! Arkadaşı bakın ne yaptı