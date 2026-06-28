Haberler

TTSO'nun kümelenme proje çalışmaları sürüyor

TTSO'nun kümelenme proje çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, mobilya, gıda, sağlık turizmi gibi sektörlerde kümelenme projeleri yürüttüklerini, bugüne kadar 83 milyon lira harcama yapıldığını ve ihracat kapasitesinin artırıldığını açıkladı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, üyelerin ihracat kapasitelerinin artırılması için kümelenme projelerine önem verdiklerini bildirdi.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, mobilya, gıda, sağlık turizmi, tekstil ve ayakkabı ile inşaat ve yapı malzemeleri sektörlerinde kümelenme projeleri yürütüldüğünü belirtti.

Trabzon PVC, Alüminyum ve Cam Sektörü Kümelenme Projesinin yeni onaylandığını vurgulayan Çelebi, medikal sektörüne yönelik hazırladıkları kümelenme projesinin de onaylanmasını beklediklerini aktardı.

Bölgesel sağlık turizmi ve kuyumculuk sektörlerine yönelik de kümelenme projelerinin planlama aşamasında olduğuna işaret eden Çelebi, talep eden ve gerekli şartları sağlayan tüm sektörler için de kümelenme projesi yürütmeye hazır olduklarını kaydetti.

Çelebi, kümelenme projeleri kapsamında bugüne kadar 83 milyon 581 bin liralık harcama yaptıklarını, bu tutarın yaklaşık 71 milyon lirasının bakanlık ve Avrupa Birliği desteklerinden karşılandığını belirtti.

Destek modelinin yüzde 75'inin kamu katkısı, yüzde 25'inin ise katılımcı payı esasına göre yürütüldüğünü anlatan Çelebi, şunları kaydetti:

"Odamızın kasasından para çıkmadan, bu kaynaklar sayesinde firmalarımızı uluslararası fuarlara taşıyor, ihracat kapasitelerini artırıyoruz. Bu faaliyetler kapsamında haziran ayı içinde inşaat ve yapı malzemeleri sektöründeki iş insanlarımız Özbekistan'da, mobilya sektöründeki firmalarımız da Moskova'da ikili iş görüşmeleri yaptı, sektörlerindeki firmaları ziyaret etti. Proje üretme konusunda Türkiye'nin önde gelen odalarından biriyiz. Şu anda Türkiye'de en fazla UR-GE projesi yürüten üçüncü odayız. 10 kişilik proje ekibimizle Trabzon'un kalkınmasına yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok

Erdoğan resti çekti! AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarı
Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti

Petrol devine ait helikopter düştü! Çok sayıda can kaybı var
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi

Van Barosu 2 yıldır takip ettiği Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek?

CHP'li 86 milletvekili o partiye mi geçiyor? Özel sessizliğini bozdu
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de korkutan deprem
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saat içinde istifasını açıkladı
Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti

Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı
Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı

Kadir İnanır'ın cenazesinde olay görüntü! Kılıçdaroğlu kapıda kaldı