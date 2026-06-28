TTSO'nun kümelenme proje çalışmaları sürüyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, üyelerin ihracat kapasitelerinin artırılması için kümelenme projelerine önem verdiklerini bildirdi.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, mobilya, gıda, sağlık turizmi, tekstil ve ayakkabı ile inşaat ve yapı malzemeleri sektörlerinde kümelenme projeleri yürütüldüğünü belirtti.

Trabzon PVC, Alüminyum ve Cam Sektörü Kümelenme Projesinin yeni onaylandığını vurgulayan Çelebi, medikal sektörüne yönelik hazırladıkları kümelenme projesinin de onaylanmasını beklediklerini aktardı.

Bölgesel sağlık turizmi ve kuyumculuk sektörlerine yönelik de kümelenme projelerinin planlama aşamasında olduğuna işaret eden Çelebi, talep eden ve gerekli şartları sağlayan tüm sektörler için de kümelenme projesi yürütmeye hazır olduklarını kaydetti.

Çelebi, kümelenme projeleri kapsamında bugüne kadar 83 milyon 581 bin liralık harcama yaptıklarını, bu tutarın yaklaşık 71 milyon lirasının bakanlık ve Avrupa Birliği desteklerinden karşılandığını belirtti.

Destek modelinin yüzde 75'inin kamu katkısı, yüzde 25'inin ise katılımcı payı esasına göre yürütüldüğünü anlatan Çelebi, şunları kaydetti:

"Odamızın kasasından para çıkmadan, bu kaynaklar sayesinde firmalarımızı uluslararası fuarlara taşıyor, ihracat kapasitelerini artırıyoruz. Bu faaliyetler kapsamında haziran ayı içinde inşaat ve yapı malzemeleri sektöründeki iş insanlarımız Özbekistan'da, mobilya sektöründeki firmalarımız da Moskova'da ikili iş görüşmeleri yaptı, sektörlerindeki firmaları ziyaret etti. Proje üretme konusunda Türkiye'nin önde gelen odalarından biriyiz. Şu anda Türkiye'de en fazla UR-GE projesi yürüten üçüncü odayız. 10 kişilik proje ekibimizle Trabzon'un kalkınmasına yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."