Ağlı Kaymakamı Çelebi'ye veda programı düzenlendi

Ağlı ilçesinde görev süresi dolan Kaymakam Büşra Çelebi için veda programı düzenlendi.

İlçede görev süresinin dolmasının ardından İçişleri Bakanlığı Yabancı Dil ve Yurt Dışı Eğitim Programlarına katılmak üzere ilçeden ayrılacak Çelebi için düzenlenen programa Belediye Başkanı Bülent Ergin, kurum amir ve çalışanları ile il genel meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ergin, ilçeye sunduğu hizmet ve katkılar için Çelebi'ye teşekkür etti.