Haberler

Ağlı Kaymakamı Çelebi'ye veda programı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağlı ilçesinde görev süresi dolan Kaymakam Büşra Çelebi için veda programı düzenlendi. Programa Belediye Başkanı Bülent Ergin, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Ağlı ilçesinde görev süresi dolan Kaymakam Büşra Çelebi için veda programı düzenlendi.

İlçede görev süresinin dolmasının ardından İçişleri Bakanlığı Yabancı Dil ve Yurt Dışı Eğitim Programlarına katılmak üzere ilçeden ayrılacak Çelebi için düzenlenen programa Belediye Başkanı Bülent Ergin, kurum amir ve çalışanları ile il genel meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ergin, ilçeye sunduğu hizmet ve katkılar için Çelebi'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özkan Demir
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

WhatsApp Türkiye'de paralı oldu! İşte aylık ücreti

Milyonlar şokta! WhatsApp Türkiye'de paralı oldu, işte ücreti
Milyonların izlediği konserin bedeli ağır oldu! 74 kırbaç cezası verildi

Milyonların izlediği konserin bedeli ağır oldu! 74 kırbaç cezası verildi
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde

İsmail Kartal kararı sonrası yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
Ali Ağaoğlu'nun 36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı

36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlenmiş
İlk kez dışarı çıkan buzağı, kendini göle vurdu

İlk kez dışarı çıkınca kendini göle vurdu, sandalla peşine düştüler
Artvin'de sağanak sonrası dereler taştı

Artvin’de sağanak sonrası dereler taştı, yollar su altında kaldı
Bilecik'te dev sazan balığı yakalandı

Nehirde oltasına takıldı, gören dönüp bir daha baktı