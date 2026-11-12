Ağrı Vali Yardımcısı Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek bilgi aldı

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Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek il genelinde gençlik, yurt ve spor alanlarında yürütülen faaliyetler, devam eden projeler ve planlanan yatırımlar hakkında İl Müdürü S Ahmet Çelebi’den bilgi aldı.

Ziyarette İl Spor Müdürü Cemil Budak ve İl Şube Müdürleri de hazır bulundu

Ziyarette, müdürlüğün hizmet alanlarına ilişkin mevcut çalışmalar değerlendirilirken gençlere yönelik faaliyetler, yurt hizmetleri ve spor yatırımları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, nazik ziyaretleri ve çalışmalara sağladıkları kıymetli desteklerden dolayı Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız’a teşekkür etti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu