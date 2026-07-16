Kırıkkale'de babasını öldürüp ceset parçalarını tuvalete gömdü

KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde, babasını öldürdükten sonra cesedini parçalayarak tuvalete gömen Ö.A. tutuklandı. 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 14 Temmuz'da Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünde meydana geldi. Ö.A., birlikte oturdukları babası Yusuf A.'dan haber alamadığını belirterek, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma kapsamında oğul Ö.A.'nın çelişkili ifadeleri nedeniyle baba ve oğulun birlikte yaşadığı evde detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada, Yusuf A.'ya ait vücut parçaları, evin eklentisindeki tuvalette bulundu. Ceset parçalarının bulunmasının ardından Ö.A.'nın aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden öldürülen Yusuf A.'nın oğlu Ö.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.A., H.A.A., E.A.K. ve H.K. isimli 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı