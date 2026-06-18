Kırıkkale'de Yaşlı Kadının Ölümüne Neden Olan Kaza Anı Kameraya Yansıdı
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde geri manevra yapan kamyonun çarptığı 87 yaşındaki kadın hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber: Kenan KUZUCU
(KIRIKKALE) - Çelebi ilçesinde meydana gelen kazada, geri manevra yapan kamyonun çarptığı 87 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Çelebi ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. M.Y. (31) idaresindeki 06 FFV 617 plakalı kamyon, 87 yaşındaki kadın doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından sürücü M.Y. gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.