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Tekirdağ Çorlu'da çöp yüklü tır bariyerlere devrildi, sürücü yaralandı

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Tekirdağ Çorlu'da çöp yüklü tır bariyerlere devrildi, sürücü yaralandı Haber Videosunu İzle
Tekirdağ Çorlu'da çöp yüklü tır bariyerlere devrildi, sürücü yaralandı
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Tekirdağ Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı'ndan Çevre Yolu'na geçiş yapan çöp yüklü tır, virajda kontrolden çıkarak bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis inceleme başlattı.

Tekirdağ Çorlu'da virajda kontrolden çıkan çöp yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı ile Çevre Yolu bağlantı yolunda meydana geldi. Ali Osman Çelebi Bulvarı'ndan Çevre Yolu Ergene istikametine geçiş yapan M.K. idaresindeki çöp yüklü tır, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlerin üzerine devrildi. Metrelerce sürüklenen tır, yüksekten aşağıya kaymanın eşiğinden döndü. Kazada yaralanan tır şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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