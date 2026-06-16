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Şehit Yunus Çelebi Erzurum'da dualarla anıldı

Şehit Yunus Çelebi Erzurum'da dualarla anıldı
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2018 yılında Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Erzurumlu kahraman Yunus Çelebi, şehadetinin yıl dönümünde memleketi Erzurum'da dualarla yad edildi.

2018 yılında Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Erzurumlu kahraman Yunus Çelebi, şehadetinin yıl dönümünde memleketi Erzurum'da dualarla yad edildi.

Şehit Yunus Çelebi için Solakzade Camii'nde geniş katılımlı bir Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canını feda eden aziz şehit için düzenlenen anma programına çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehit Yunus Çelebi'nin ruhuna Mevlid-i Şerif okunarak dualar gönderildi. Programın sonunda cemaate hitap eden İl Müftüsü Yaşar Çapçı, duygu dolu bir kapanış duası yaptı. Müftü Çapçı duasında, başta Yunus Çelebi olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, hayatta olan gazilere de sağlık, afiyet ve uzun ömürler temennisinde bulundu.

Cami çıkışında vatandaşlar, aziz şehidin ailesine taziyelerini ve minnet duygularını iletti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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