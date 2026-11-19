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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 yaşındaki kız çocuğunun kaybolduğunu iddia eden göçmen kadının yalan beyanda bulunduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Mazı Mahallesi Kissebükü Koyu'nda çıkış hazırlıklığındaki düzensiz göçmenler, dün öğle saatlerinde bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından fark edildi. Ekipler, toplamda 17 düzensiz göçmeni yakaladı. İhbarın ardından karadan da jandarma ekipleri bölgeye geldi.

Yakalanan Kamerun uyruklu L.N.B. isimli kadın, 3 yaşındaki kız çocuğunun kayıp olduğunu söylemesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sarp ve ormanlık termal drone destekli arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Gruplar halinde ormanlık alanda saklanan diğer düzensiz göçmenler de termal drone yardımıyla tespit edilerek yakalandı.

Ekipler, kayıp olduğu iddia edilen kız çocuğunu arama kurtarma çalışmalarına bugün de devam etti. Güzergaha giden güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Göçmen kadın L.N.B.'nin bugün yalan söylediğini ve kayıp çocuğunun olmadığını söylemesi üzerine arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Gözaltına alınan kadının sınır dışı edilmemek için doğruyu söylemediği belirtildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı