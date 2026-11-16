İYİ Partili Çömez, fon vurgununda Londra ve Dubai seyahatlerinin incelenmesini istedi

(ANKARA) - İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, fon krizine ilişkin açıklamada bulunarak, " Bodrum'u mercek altına alın. Lüks villa ve yat satışlarını tek tek inceleyin. Bu arada küçük bir ayrıntının da altını çizeceğim. Yabancı bayraklı yatlar. 1 Eylül 2026 ile 1 Ekim 2026 tarihleri arasında Londra ve Dubai'ye yapılan seyahatleri inceleyin. Özel uçak seferleri, tarifeli uçak seferleri, kimler gitti, ne kadar kaldı, kimler geri döndü? Kimler hala Londra'da ve Dubai'de? Bunları bulun, çıkartın" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, "Fon vurgununa" ilişkin Meclis'teki odasında açıklamalarda bulundu. "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a açık çağrı" diyerek video paylaşan Çömez, şunları kaydetti:

"AK PARTİ SIRALARINA ŞÜPHEYLE BAKIYORUZ"

"Tam 188 tır dolusu para götürdüler. Bahse konu çeteyi iki aydır konuşuyoruz. Aslına bakarsanız bunun beş yıl öncesi de var. Peki bu çeteyle ilgili iktidar cenahının 'mesele' dediği, bizim 'vurgun' dediğimiz bu yapıyla ilgili, bu süreçle ilgili gereken yapılıyor mu? Maalesef gereken yapılmıyor. Göz boyanıyor, halının altına süpürülüyor. Millet unutsun isteniyor. Müteaddit defalar bu çatının altından çağrıda bulunduk. Gelin bir araştırma komisyonu kuralım. Elimizde çok ciddi bilgi ve belge var. Bu komisyonda bunları tek tek ele alalım. Soyguncuların üstüne gidelim. Sistemi rehabilite edelim. Bir daha kimse bu ülkenin umutlarıyla, hayalleriyle oynayacak cesareti kendisinde bulamasın. 'Yok' dediler, 'Meclis'e getirmeye gerek yok. Uğraşmayalım, hiç dokunmayalım'. E peki listeyi açıklayın. Adalet Bakanı'nız söyledi, 1 Eylül ile 16 Eylül arası 440 kişi tam 401 milyar lira para boca etmiş cebine, çalmış. Bu listeyi açıklayın. Biz herkese şüpheyle bakıyoruz. Oturduğumuz yerden AK Parti sıralarına bakıyoruz. Acaba hangisi çaldı? Hangisi vurgun yaptı? Merak ediyoruz. Kendileri de birbirine eminim şüpheyle bakıyorlar, 'Hayır' diyorlar, 'Lekelenmesinler. Onların lekelenmeme hakkı var, açıklamayalım'. E peki gereğini yapıyor musunuz? Onu da yapmıyorlar.

"FONU KURAN VE VURGUN PLANLAYAN İLK YATIRIMCILAR FONDAN NE ZAMAN ÇIKTILAR"

Bugün buradan Gazi Meclisi'nin çatısı altından iktidara, iktidar sahiplerine ve bu süreci sözde yönettiğini düşünenlere çok ciddi hatırlatmalarımız ve uyarılarımız olacak. Bundan hiçbirisi yapılmadı, yapılmıyor. Ve yapılması için, tarihe not düşmek için hem bugün sizlerle paylaşacağız hem de bunu meclis gündemine taşıyarak iktidarın dikkatini çekeceğiz. Birinci olarak yapılması gereken şey 5 yıl öncesine gitmek lazım. Fonlar kurulduğunda kapalı fon iken bu kapalı fonu kimler kurdu? İlk kurduklarında kimler hangi fiyattan bu fondan hisse aldılar? Peki fonlar TEFAS'a ne zaman açıldı? Hangi pay değerinden açıldı? Ve küçük yatırımcılar bu fona girdiklerinde hisse aldıklarında fonun değeri neydi? Ve ne kadar değer kazanmıştı? İlk yatırımcılar yani bu fonu kuran ve buradan vurgun yapmayı planlayan ilk yatırımcılar bu fondan ne zaman çıktılar? Çıktıklarında ne kadar kar ettiler? Ve küçük yatırımcı bu süreçten ne kadar zarar etti? Bu mesele son derece önemli. Şu ana kadar üstüne gidilmedi. Yani bu fonların kurulduğunda daha henüz kapalı fonken kimler ne aldı, ne kadar aldı, kaç paradan aldı? Sonra kime ne kadar, kaç paradan sattı? Ve ne kadar vurgun yapıldı? Bunların tek tek ortaya çıkması lazım. Henüz ayrıntıları yok. Çok küçük birkaç örneği dışında.

"ESKİ MİLLETVEKİLİ VE DANIŞMANLARININ BAĞLANTILARININ ORTAYA ÇIKMASI LAZIM"

Yurt dışına giden paraların mutlaka izinin sürülmesi lazım. Fon dosyasında adı geçen bizim henüz bilmediğimiz o 401 milyar lirayı götüren o 440 kişide dahil fon dosyasında adı geçen herkesin tek tek para transferleri incelenmesi lazım. Yani Türkiye'den yurt dışına hangi tarihte ne kadar para transfer etmiş? Yurt içi para hareketleri nedir? Kim ne kadar parayı ne zaman kime transfer etmiş? Tek tek ortaya çıkması lazım. Bu da yetmez. Özellikle şu anda milletvekili olanların eski milletvekillerinin, danışmanlarının bakan ve bakan yardımcılarının, danışmanlarının tek tek bu fonlarla, bu vurgunda olan bağlantılarının ortaya çıkması lazım.

"İKİ ÖNEMLİ ADRES VERİYORUM: LONDRA VE DUBAİ"

Lüks villa ve yatlar. Bunlar son derece önemli. Özellikle Bodrum'u mercek altına alın. Lüks villa ve yat satışlarını tek tek inceleyin. Alıcıları, satış bedellerini, ödemelerin kaynağını ve ödemeler hangi yolla, ne zaman, ne şekilde yapılmış tek tek ortaya çıkartın. Ha bu arada küçük bir ayrıntının da altını çizeceğim. Yabancı bayraklı yatlar. Mesela İngiliz bayraklı, Malta bayraklı, Panama bayraklı. Bu yatları mercek altına alın. Ve bu yatların asıl sahiplerini, sicile kayıtlı maliklerini tek tek bulun. Ne zaman, nasıl alınmış, ne kadar para ödenmiş, paranın kaynağı ne? Bunun izini sürün. Keza 1 Eylül 2026 ile 1 Ekim 2026 tarihleri arasında Londra ve Dubai, bakın iki önemli adres veriyorum: Londra ve Dubai. Buralara yapılan seyahatleri inceleyin. Özel uçak seferleri, tarifeli uçak seferleri, kimler gitti, ne kadar kaldı, kimler geri döndü? Kimler hala Londra'da ve Dubai'de? Bunları bulun, çıkartın.

"ANKARA VE İSTANBULDA SON 5 YIL İÇERİSİNDE ALINMIŞ LÜKS VİLLALARI ARAŞTIRIN"

Bunların aynı zamanda para transferlerini mercek altına alın. Yurt içi, yurt dışı. Para transferlerini tek tek inceleyin ve aradaki bağlantıları bulun. Bakın karşınıza nasıl inanılmaz, nasıl korkunç ve kirli ilişkiler ağa çıkacak. Özellikle Ankara ve İstanbul'u söylüyorum. Bu iki şehirde son beş yıl içerisinde alınmış lüks villaları tek tek mercek altına alın. Tapu kayıtlarını inceleyin. Ne zaman, hangi bedelle satın alınmış ve paranın kaynağı neymiş? Bunları araştırın. Ödemeler nasıl yapılmış, hangi yolla yapılmış? Bunları bulun, çıkartın. Ve bu villalar kimin adına alınmış, halen bu villalarda kim oturuyor? Bakın bu çok önemli. Yani başkasının adına yapılan o çantacı işlemleri var ya, villalarda da yapıldı. Kimlerin adına alınmış ve halen bu villaların gerçek sahibi kimler ve kim oturuyor orada? Bunları tek tek çıkartın.

"FONLARA TAHVİL VE BONO SATAN ŞİRKETLERİ İNCELEYİN"

Bir önemli konu daha. Tahvil ve bonolar. Hangi şirketlere, ne zaman, hangi koşullarda tahvil ve bono ihraç izni verilmiştir SPK tarafından? Tek tek araştırın. SPK'da bu izinler ne zaman, nasıl, hangi koşullar verildi, kim imza attı? Tek tek araştırın. Fonlara tahvil ve bono satan şirketleri inceleyin. Şirketler aldıkları izinle, bu tahvil ve bono ihraç izniyle bunları nerelere, hangi fonlara satmışlar bunları tek tek bulun çıkartın. Ve hangi şirketin borçlanma aracına hangi fon ne kadar para yatırdı? Millet fonlara güvenip para yatırıyor ya, işte bu fonlara yatırılan parayla, bu fonları yönetenler götürüp bu şirketlerin ihraç ettiği tahvilleri ve bonoları aldılar. Şimdi bunlar çok önemli ayrıntılar. Bunlar ne kadar? Bu miktarlar ne kadar? Hangi fonlar ve hangi şirketler?

Asıl önemli olan bunlar geri ödendi mi? Birçoğunun ödenmediğini biliyoruz. Ödenmediyse bu ödenmeyen miktar nedir? Kaç milyardır? Buradan da yapılan vurgunların detayını çıkartmak mümkün olacaktır. Yine hep konuşulan özellikle son iki yıl içerisinde hisselerde ortaya çıkan olağan dışı karlar. Bunlar çok önemli. Bunları tek tek çıkartın. Elimizde birçok hissenin olağan dışı karları, zirveye çıkan değerleri ve daha sonra çakılmış değerleriyle ilgili çok önemli raporlar, bilgiler var. Bunları tek tek araştırmanız lazım. Kim ne zaman kaç paradan aldı? Kim ne zaman kaç paradan sattı? Ve ne kadar cebine para indirdi?

"GÜNDOĞDU GIDA ÜZERİNDEN YAPILMIŞ VURGUN ELİMİZDE BELGELERLE VE ÖRNEKLERİYLE VAR"

Bunlardan bir tanesi çok konuşuldu. Gündoğdu Gıda. Bakın bu Gündoğdu Gıda 2024 yılında açılıyor. Halka 35 liradan aynı seyirde devam ediyor. Sonra Şubat 26'da biraz hareketleniyor. Ve baktığınızda Temmuz 26'da zirveye çıkıyor ve ondan sonra çöküyor. Bu Gündoğdu Gıda'da manipülasyonu yapan Pusula Holding. Bakın bu Gündoğdu Gıda'nın hissesini 105 milyar liraya çıkartmışlar. Ve aynı tarihte baktığınızda diğer alternatifler son derece düşük. Yani diğer alternatiflere baktığımızda fiyatlarının son derece düşük olduğunu görüyorsunuz. Tabiatıyla buradan Gündoğdu Gıda üzerinden yapılmış vurgun. Elimizde net belgeleriyle ve örnekleriyle var. Bu vurgun gibi diğer şirketlerde ne kadar ne zaman vurgun yapılmış. İşte bu Gündoğdu Gıda üzerinden yapılan vurgun esnasında, bu süreç esnasında pusula holdingin sahibi bu 28 yaşındaki AKP'li Rabia işaretli bu delikanlı AKP'nin parlak çocuğu Man Adası'ndan 1 milyar liraya dünyanın en lüks jetlerinden birini aldı bu çocuk.

AKP'nin parlak çocuğu. Yetmedi. Bu AKP'nin toplantılarında 'Rabia' işaretleriyle dolaşan bu çocuk, işte bu Gündoğdu, sadece Gündoğdu üzerinden milyarlarca lirayı götürdü, gitti dünyanın en lüks özel uçaklarını aldı, yetmedi İtalya'dan en lüks yatları aldı. Yatın içerisinde havuzu dahi var. Bunu 750 milyon liraya aldı, yetmedi. Bir tane daha aldı, bir tane daha aldı, bir tane daha aldı. Yatların arasında gezmek için bir de sürat teknesi aldı. Kim yaptı bunu? Bu çocuk. Peki diyeceksiniz, bu vurgun yapılırken hiç mi denetleyen olmadı? Aslında oldu. Kim yaptı denetlemeyi, Pusula Portföyü? Aksis bağımsız denetim şirketi yaptı. Peki o kim? Aksis bağımsız denetim şirketinin, bakıyorsunuz sahibine, o da aynı zamanda bir zamanlar AKP'de siyaset yapmak için kolları sıvamış ve AKP milletvekili adayı olmuş bir isim. Şimdi bunların tek tek araştırılması lazım.

"TERA'NIN YÖNETİM BİNASI ÖNÜNDE 16 EYLÜL AKŞAMI SABAHA KADAR PARA TRANSFER EDEN İSİMLER KİM"

Bir başka ayrıntı daha, 16 Eylül akşamı, yani o vurgunun ortaya çıktığı ve çöküşün yaşandığı akşam, herkesin panik içerisinde olduğu, TERA'nın battığı akşam. İşte o akşam, yani 16 Eylül akşamı, tam da zirve olduğu dönemde bakıyorsunuz, öz ata hisselerine sahip Fatma Betül Sayan Kaya, 255 liradan aldığı hissesini 2 milyar 170 milyon lira kar edip, en tepede, en zirvede satıyor. Ne zaman? 16 Eylül akşamı. Şimdi, işte bu akşam, 16 Eylül akşamı, başta TERA olmak üzere bu büyük fonlara hisselerini satıp cebine milyarlara indiren kim? TERA'nın yönetim binası önünde, 16 Eylül akşamı toplanan o lüks araçlarıyla gelip, sabaha kadar çuval çuval para transfer eden ya da bankalardan para transferi gerçekleştiren isimler ya da çantacılar kim? Bunları bulmak için bir tuşa basarsanız, netice alacağınızı siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz.

"BİR GÜN İHMALİ, İHANETİ OLAN KİM VARSA YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Tabiatıyla bu dediklerimizi eğer yapmazsanız, sadece bu vurguncuları değil, sadece onların arkasındaki siyasi güç merkezlerini değil, sadece bu vurguncuların irtibatta olduğu, devlet içerisine çöreklenmiş şebekeleri değil, sizleri de, yani bugünkü iktidar sahiplerini de hem bu aziz millet sorgulayacak, hem de tarih yargılayacak ve bir gün ihmali olan, ihaneti olan kim varsa yargı önünde hesap verecek."

Kaynak: ANKA