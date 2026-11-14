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Zeynep Casalini ve Tahsin Berk Bodrum'da yeniden evlendi, yüzüklerini kızı Dafne taktı

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Zeynep Casalini ve Tahsin Berk Bodrum'da yeniden evlendi, yüzüklerini kızı Dafne taktı
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Bodrum'da 2010'da evlenen şarkıcı Zeynep Casalini ile işletmeci Tahsin Berk, 2016'da sonlanan evliliklerinin ardından ikinci kez dünyaevine girdi. Çiftin nikah töreninde yüzüklerini kızları Dafne taktı, Casalini tören fotoğraflarını 'Anlatılmaz yaşanır' notuyla paylaştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2010 yılında evlenen şarkıcı Zeynep Casalini ile işletmeci Tahsin Berk, 10 yıl önce sona eren evliliklerinin ardından yeniden Bodrum'da dünyaevine girdi. Çiftin nikah töreninde yüzüklerini kızları Dafne taktı.

2010 yılında Bodrum'da hayatlarını birleştiren Casalini ve Berk çiftinin, 2011 yılında Dafne adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Evliliklerini 2016 yılında sonlandırarak boşanan ikili, aradan geçen yılların ardından yeniden bir araya gelerek ikinci kez evlenme kararı aldı. Nikah töreninde anne ve babasının yüzüklerini takan Dafne, ailenin mutluluk anlarına eşlik etti. Casalini, nikah töreninden fotoğraflarını kızıyla birlikte verdikleri pozla sosyal medya hesabından paylaşarak, "Anlatılmaz yaşanır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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