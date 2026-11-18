Sahil Güvenlik, Bodrum açıklarında sürüklenen lastik bottaki 3 kişiyi kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıçiftlik açıklarında 3 kişinin bulunduğu lastik botun sürüklendiği ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin arama kurtarma faaliyetinde bottaki 3 kişi kurtarılarak Bodrum Gümrük İskelesi'ne getirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botun sürüklenmesi üzerine denizde mahsur kalan 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Yalıçiftlik açıklarında 3 kişinin bulunduğu lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinde, lastik bottaki 3 kişi kurtarılarak Bodrum Gümrük İskelesi'ne getirildi.
Kaynak: AA