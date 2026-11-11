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TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray dahil 9 Süper Lig kulübünü PFDK'ye sevk etti

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TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Galatasaray dahil Süper Lig'den 9 kulüp ile Trendyol 1. Lig'den 6 kulübü çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk etti. Sevkler arasında Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Boluspor Başkanı Erdal Bayrak ve Bodrum FK oyuncusu Vincent Aboubakar da bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Amed Sportif Faaliyetler, Arca Çorum FK, Erzurumspor FK, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Samsunspor ve Trabzonspor çeşitli sebeplerle disipline sevk edildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bandırmaspor, Batman Petrolspor, Boluspor, Bursaspor ve Muğlaspor da disipline gönderildi.

Bursaspor'da başkan Enes Çelik, idareci Furkan Akın ve teknik direktör Mustafa Er, Boluspor'da başkan Erdal Bayrak ve yönetici Volkan Serin ile Bodrum FK oyuncusu Vincent Aboubakar da disipline sevk edildi.

Kaynak: AA
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