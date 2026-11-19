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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1. derece doğal sit alanı içerisinde inşa edilen 2 ruhsatsız yapının yıkıldığı bildirildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Kızılağaç Mahallesi Kelhasan mevkisindeki 1. derece doğal sit alanı içerisinde ruhsatsız, kaçak ve mevzuata aykırı olarak belirlenen iki betonarme yapının yasal sürecin tamamlanmasının ardından Yıkım Bürosu ekiplerince yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, aynı bölgede mühürleme işlemleri tamamlanan diğer yapıların da yasal süreçlerinin bitmesinin ardından yıkılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA