Reha Muhtar, gazeteciliğe 1980'de başlayan, TRT'den CNN Türk'e kadar pek çok kanalda çalışan ve en çok Show TV'nin ana haber bülteniyle tanınan bir televizyoncuydu. 3 Haziran 2026'da Bodrum'da ölen Muhtar, eski hakem Erman Toroğlu'nun 22 Kasım akşamı tv100'de hakkında söyledikleriyle yeniden gündeme geldi.

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959'da İstanbul'da doğdu. İlkokuldan liseye kadar TED Ankara Koleji'nde okudu, ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne bağlı Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi. Mesleğe 1980'de adım attı; 1981'de Milliyet'in Ankara bürosunda dış politika ve siyaset muhabiri oldu.

Sonra TRT'ye geçti ve kurumun Atina muhabirliğini yaptı. Adını geniş kitlelere duyuran program, 1991'de TRT'de başlayan "Ateş Hattı" oldu. Program, CNN'in tartışma programı "Crossfire"ın yerli uyarlamasıydı. Muhtar'ın "Mina'ya Mektuplar" ve "Ankara-Atina Savaşa Bir Var" adlı iki kitabı da yayımlandı.

REHA MUHTAR HAKKINDA ERMAN TOROĞLU NE DEDİ?

Erman Toroğlu, Reha Muhtar'ın kötü bir insan olduğunu söyledi. Eski hakem ve yorumcu, 22 Kasım Pazar akşamı tv100'de Mesut Yar ile Ozan Zeybek'in sunduğu "İki Arada" programına konuk oldu. Yar'ın sorularını yanıtlarken Muhtar'la hiçbir zaman program yapmak istemeyeceğini anlattı.

Toroğlu'nun sözleri kısaydı: "Allah rahmet eylesin, öldü ama kötü insandı." Muhtar için "insan değildi" de diyen Toroğlu, bunu yalnız kendisinin değil herkesin söylediğini öne sürdü. Ölen biri hakkında, öyle değilse "iyiydi" demeyeceğini de ekledi.

Programda bu sözlerin nedenine dair bir ayrıntı vermedi. Konuşma, ertesi sabah tv100'ün kendi sitesinde haber oldu ve gün içinde başka sitelere de taşındı.

REHA MUHTAR KAÇ YAŞINDAYDI?

Reha Muhtar 1959 doğumluydu ve 67. doğum gününe bir buçuk ay kala öldü. 28 Mayıs 2026'da Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne kaldırılan gazeteci, 3 Haziran gecesi saat 02.15'te yoğun bakımda hayatını kaybetti. Hastanenin açıklamasına göre ölüm nedeni ağır kalp yetmezliğiydi. Ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz diyabetin yol açtığı metabolik dengesizlik, tabloyu çoklu organ yetmezliğine çevirdi. Cenazesi İstanbul'a getirildi ve Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

Muhtar'ın sağlığı iki yıldır iyi değildi. 20 Ağustos 2024'te evinde düşüp beyin kanaması geçirmiş, entübe edilmiş ve uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olmuştu.

REHA MUHTAR NERELİ?

Reha Muhtar İstanbulluydu. Babası Kerkük kökenli bir akademisyendi, aile Irak Türkmeniydi. Okul yılları ise Ankara'da geçti.

REHA MUHTAR HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

Reha Muhtar, TRT'den sonra özel kanallara geçti: Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, FOX, CNN Türk ve Kanaltürk'te çalıştı. Onu en çok tanıtan iş, Show TV'de sunduğu ana haber bülteniydi. Sunduğu programlar arasında "Çapraz Ateş", "Reha Muhtar TV", "Hayatım Roman" ve "Çok Farklı" da vardı. "Son Kale" de onun ekrana çıktığı programlardan biriydi.

Ekranın yanında gazetelerde köşe yazdı. Yazıları Akşam, Star, Sabah ve Vatan'da yayımlandı.

REHA MUHTAR EVLİ MİYDİ?

Reha Muhtar, 1983'te gazeteci Selin Çağlayan'la evlendi. Evlilikleri beş yıl sürdü. Oyuncu Deniz Uğur'la birlikteliğinden 2009'da ikiz çocukları dünyaya geldi. Muhtar, şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın da manevi babasıydı. Ayşe Nazlı, Muhtar'ın ölümünün ardından ona duygusal bir veda mesajı yayımlamıştı.