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Televizyon yıldızı Bodrum'da cinayetten tutuklandı

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Televizyon yıldızı Bodrum'da cinayetten tutuklandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Muhammet K.'nin (17) yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin tutuklanan Portekiz uyruklu özel yat kaptanı Joao Grant Franco'nun (36), ABD'de yayınlanan 'Below Deck' adlı reality şov programında 4 sezon boyunca yer aldığı ortaya çıktı.

ABD'de yayınlanan bir reality şov programının yıldızı, Bodrum'da tutuklandı.

ÇIKAN KAVGADA 17 YAŞINDAKİ MUHAMMET ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, 7 Kasım'da saat 20.00 sıralarında, Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki işletmede meydana geldi. Alkollü oldukları öne sürülen Portekiz uyruklu Joao Grant Franco ile kardeşi Carlos Campbell Franco (34), henüz bilinmeyen nedenle işletmede küfretmeye başladı. İşletmeciler Muhammet K. ve E.K. (28) ile şüpheliler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. Başını sert zemine çarpıp yaralanan Muhammet K., kaldırıldığı hastanede 9 Kasım'da yaşamını yitirdi.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ DE VAR

Güvenlik kamerasına yansıyan kavganın ardından Joao Grant Franco ile kardeşi Carlos Campbell Franco, Y.A. ve F.A. gözaltına alındı. Joao Grant Franco ile kardeşi Carlos Campbell Franco tutuklandı, Y.A. ile F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PROGRAMDAN TANINIYOR

Şüphelilerden Joao Grant Franco'nun, ABD'de yayınlanan 'Below Deck' adlı reality şov programında yer aldığı ortaya çıktı. 1 Temmuz 2013'te yayın hayatına başlayan programda Franco'nun 4 sezon boyunca kıdemli güverte görevlisi, güverte reisi ve ikinci kaptan olarak çalıştığı belirtildi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Özel yatlarda kaptanlık yaptığını ifade eden Franco, emniyetteki ifadesinde suçsuz olduğunu ve kendilerinin saldırıya uğradığını ileri sürdü. Kardeşi Carlos Campbell Franco da ifadesinde kendisini korumak amacıyla karşılık verdiğini savundu. Ağabeyinin Muhammet K.'ye vurmadığını öne süren Carlos Franco, Muhammet K.'nin dengesini kaybedip düşmüş olabileceğini iddia etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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