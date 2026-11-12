Bodrum'da arkadan çarpılan motosiklet sürücüsü öldü, kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Bodrum'da arkadan çarpılan motosiklet sürücüsü öldü, kaza güvenlik kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsü, arkadan gelen başka bir motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücünün savrularak yere düştüğü kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Bodrum'da, Batuhan E.'nin yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Batuhan E.'nin kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen motosikletin çarptığı ve savrularak yere düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi,
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı