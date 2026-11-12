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Bodrum'da arkadan çarpılan motosiklet sürücüsü öldü, kaza güvenlik kamerasına yansıdı

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Bodrum'da arkadan çarpılan motosiklet sürücüsü öldü, kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsü, arkadan gelen başka bir motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücünün savrularak yere düştüğü kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Bodrum'da, Batuhan E.'nin yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Batuhan E.'nin kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen motosikletin çarptığı ve savrularak yere düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi,

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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