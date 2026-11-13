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Bodrum açıklarında 32 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

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Bodrum açıklarında 32 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 5'i çocuk 32 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Sahil Güvenlik ve emniyetin destek verdiği operasyonun ardından düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin de destek verdiği operasyonda, fiber karinalı lastik bottaki 5'i çocuk 32 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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