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Bodrum Fk, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 23 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayan maçta Artı Değer Vanspor FK'yı 2-1 yendi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti; ev sahibinin gollerini Yusuf Sertkaya ve penaltıdan Fernando attı, Vanspor'un golü Zivkovic'ten geldi.

BODRUMSPOR VANSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç Bodrum FK'nın 2-1 galibiyetiyle bitti. İki takım soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi, goller ikinci yarıda geldi. Maçın 7. dakikasında Bodrum FK'den Berşan Yavuzay sarı kart gördü. Bodrum FK'de Ali Şahin Yılmaz ilk yarının sonunda sakatlanarak oyundan çıktı, yerine Berkay Aslan girdi.

BODRUM FK - VANSPOR MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Skoru 56. dakikada Yusuf Sertkaya açtı. Bodrum FK, 81. dakikada kazandığı penaltıyı Fernando'nun golüyle değerlendirdi ve farkı ikiye çıkardı. Vanspor, 72. dakikada oyuna giren Zivkovic'in 85. dakikadaki golüyle farkı bire indirdi ama beraberlik golünü bulamadı.

VANSPOR'UN GALİBİYET SERİSİ BİTTİ Mİ?

Evet. Son üç maçını kazanarak Bodrum'a giden Artı Değer Vanspor FK'nın serisi bu yenilgiyle bitti. Van ekibi 15 haftanın sonunda 16 puanda kaldı. Ligin ilk sırasında 35 puanla Bursaspor bulunuyor.

TEKNİK DİREKTÖRLER MAÇ SONRASI NE DEDİ?

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz maçtan sonra "Öncelikle galibiyet için çok mutluyuz" dedi. Yılmaz, ligin ilk yarısını üst sıralarda bitirmek istediklerini söyledi.

Vanspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise penaltıdan gelen golün ardından son dakikalarda beraberlik için pozisyona girdiklerini anlattı. Gürsel, "Bir an önce puan ve puanlar alarak üst sıralara çıkmak istiyoruz" dedi.

BODRUM FK VE VANSPOR'UN SIRADAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Gürsel'in maç sonu açıklamasına göre Vanspor cumartesi günü yeni bir lig maçına çıkacak. Sefer Yılmaz da Bodrum FK'yi Sivasspor ve Kayserispor deplasmanlarının beklediğini, bu iki maçın arasında bir de kupa maçı oynayacaklarını söyledi.