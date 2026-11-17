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Muğla Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek Tiyatro Günleri kapsamında 6 ilçede 6 farklı oyun ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Belediyenin Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca 20 Kasım 2026-14 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek etkinlikler, Milas, Fethiye, Bodrum, Menteşe, Datça ve Marmaris'te gerçekleştirilecek.

Tiyatro Günleri, 20 Kasım Cuma günü Milas Çok Amaçlı Salon'da Yankı Kumpanya tarafından sahnelenecek "Aşkın Anatomisi" oyunuyla başlayacak.

Program kapsamında 21 Kasım Cumartesi günü Fethiye Özer Olgun Sahnesi'nde Hayalhane Tiyatrosu "Dört Duvar" oyununu, aynı gün saat 14.00'te Bodrum Nurol Kültür Merkezi'nde Tiyatro Yarın ise "Arkadaşım Ben Geldim - Karagözün Cehaleti" oyununu sahneleyecek.

Etkinlikler, 4 Aralık'ta Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde Altın Kesit Tiyatrosu'nun "Aldatma Karması", 19 Aralık'ta Datça Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde Aykırı Tiyatro'nun "Konak" oyunuyla devam edecek.

Tiyatro Günleri, 14 Ocak 2027'de Marmaris Armutalan Kültür Merkezi'nde Karya Tiyatro Atölyesi tarafından sahnelenecek "Yükleniyor" oyunuyla sona erecek.

Etkinlikle vatandaşların kültür ve sanat faaliyetlerine erişiminin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA