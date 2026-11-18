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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında, Bodrum kıyılarında tespit edilen 2 bin 185 hektarlık deniz çayırının korunması ve karşı karşıya olduğu tehditler ele alındı.

Ekomiras Derneğince COP31 Mavi Bölge'deki Türkiye Pavilyonu'nda düzenlenen oturumda, deniz çayırlarının iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü değerlendirildi.

Dernek Kurucusu ve deniz biyoloğu Dr. Mert Gökalp'in moderatörlüğündeki panelde, Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ile denizci Edhem Dirvana konuşmacı olarak yer aldı.

Oturumda, havadan ve sonar teknolojisiyle yapılan haritalama çalışmaları, coğrafi bilgi sistemleriyle koruma yöntemleri, ekolojik bağlama sistemleri ve sorumlu denizcilik konuları ele alındı.

Project Posidonia kapsamında drone ile haritalanan 2 bin 185 hektarlık deniz çayırına ilişkin veriler ile mayıs ayında 40 metre derinliğe kadar yapılan sonar taramalarının sonuçları paylaşıldı.

Deniz çayırlarının sökülmesi, kıyı yapılaşması ve teknelerin demirleme faaliyetlerinin oluşturduğu tahribatın yanı sıra bölgede yeni deniz koruma alanları oluşturulması önerileri de değerlendirildi.

Dr. Mert Gökalp ve coğrafi bilgi sistemleri uzmanı Busenur Çırak'ın yürüttüğü Project Posidonia araştırmaları kapsamında, 2023-2024 yıllarında yüksek çözünürlüklü drone görüntüleri, su altı gözlemleri ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak Bodrum Yarımadası'ndaki 58 koy incelendi.

Araştırmada, yaklaşık 10-15 metre derinliğe kadar haritalanan 4 bin 350 hektarlık deniz tabanının 2 bin 185 hektarında Posidonia oceanica türü deniz çayırları tespit edildi. Geriye kalan 2 bin 165 hektarlık alanda ise kumluk, kayalık ve örtüsü bozulmuş habitatlar belirlendi.

Kaynak: AA