TRENDYOL 1'inci Lig'de milli maç arasının ardından evinde Artı Değer Vanspor'u 2-1 yenip play-off hattındaki yerini sağlama alan Bodrum Futbol Kulübü, 2'de 2 yaptı. Aradan önce deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup edip bu sezon ilk kez play-off hattına adını yazdıran yeşil-beyazlılar Vanspor karşılaşmasında da hata yapmadı. Yusuf ve Fernando'nun golleriyle galibiyete uzanan Bodrum FK, 24 puanla 7'nci sırada yer aldı.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "İlk yarı kalemizde belki çok pozisyon vermedik ama biz de çok üretken değildik. İlk yarının son dakikalarında şanssız bir sakatlık oldu, mecburi bir oyuncu değişikliği yaptık. Devre arası oyun formatında, dizilişte bir değişiklik yaparak ikinci yarıya gerçekten iyi başladık. Art arda bulduğumuz gollerle de maçı koparabilirdik ama son saniyelerde yediğimiz bir golle maç 2-1 bitti. Şimdi önümüzde iki tane zor deplasman var, Sivasspor ve Kayserispor, arada bir kupa maçı var" dedi.

BAŞKAN TANER ANKARA'DAN HİSSE AÇIKLAMASI

Öte yandan mücadele sonrası Bodrum FK Başkanı Taner Ankara önemli açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda gündeme gelen hisse satışları ile ilgili konuşacağını ifade eden Ankara, "Hisse devriyle ilgili çarşamba günü geniş çaplı bir basın toplantısı yapacağım. Çok o konuya girmek istemiyordum ama çarşamba günü geniş çaplı bir basın açıklaması yapacağım. Bu basın açıklamasında da benim de dün vakıf olduğum, tamamen benim dışımda gelişen hissedarlarla ilgili çok ciddi bir aksiyon planları veya aksiyonlar olmuş. Çok üzücü bir süreç benim adıma ama yapabilecek bir şey yok" dedi.

'OLAYIN ŞOKUNU ATLATMAYA ÇALIŞIYORUM'

Taner Ankara açıklamasının devamında sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ben de olayın şokunu atlatmaya çalışıyorum. Çarşamba günü geniş çaplı hem Bodrum'a hem futbol kamuoyuna en doğru şekilde bilgilendirmeyi yapacağız. Bizim önceliğimiz Bodrumspor. Biz hayal ettiğimiz yerdeyiz. Sezon başında 19 futbolcu gönderip, 18 futbolcu alıp tüm Türkiye'ye örnek olacak bir takım modeli yaratmaya çalıştık. Duyulan şeyler vardı. Şu anda yorum yapmak istemiyorum. Kötü hissettiğim bir gündeyim. Güzel bir galibiyetin olduğu bir süreç. En azından 10 aylık sürecin içerisinde çok şükür bunları da yaşadık, en azından böyle başarılı bir galibiyet. Sürecin nasıl gideceğini bilmiyorum. Her şeyin hayırlısı diyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı