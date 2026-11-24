Muğla Milas'ta 4.6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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AFAD'ın merkez üssünü Muğla'nın Milas ilçesi olarak belirlediği 4.6 büyüklüğündeki deprem saat 18.39'da, yerin 7,28 kilometre derinliğinde meydana geldi. Milas ve Bodrum'da hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken ilk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmadı.
MUĞLA'nın Milas ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Muğla'nın Milas ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 18.39'da meydana geldi. Yerin 7,28 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Milas'ın yanı sıra Bodrum'da da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı