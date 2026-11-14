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Alacağı olduğunu iddia ettiği lastikçinin önündeki lastikleri yaktı! Bodrum'daki şüpheli 1,74 promil alkollü çıktı

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Alacağı olduğunu iddia ettiği lastikçinin önündeki lastikleri yaktı! Bodrum'daki şüpheli 1,74 promil alkollü çıktı Haber Videosunu İzle
Alacağı olduğunu iddia ettiği lastikçinin önündeki lastikleri yaktı! Bodrum'daki şüpheli 1,74 promil alkollü çıktı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde bir lastikçi dükkanının önündeki lastikleri ateşe verip motosikletiyle uzaklaşan U.Y. (42), jandarmanın güvenlik kamerası incelemesiyle yakalandı. İş yerinden alacağı olduğunu iddia eden şüphelinin 1,74 promil alkollü olduğu belirlendi. İtfaiyenin söndürdüğü yangında iş yerinde zarar oluştu, şüpheli adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, alacağı olduğunu iddia ettiği iş yerinin önündeki lastikleri ateşe veren U.Y. (42), gözaltına alındı. Şüphelinin 1,74 promil alkollü olduğu belirlenirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

LASTİKLERİ YAKIP MOTOSİKLETLE KAÇTI

Olay, gece saatlerinde Gündoğan Mahallesi Kızılburun Caddesi'ndeki bir lastikçi dükkanında meydana geldi. U.Y., alacağı bulunduğunu öne sürdüğü iş yerinin önüne gidip buradaki lastikleri ateşe verdi. Şüpheli, ardından motosikletiyle bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, iş yerinde zarar meydana geldi.

KAMERA KAYITLARIYLA YAKALANDI

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılması için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Çalışmalar sonunda U.Y. gözaltına alındı. Yapılan kontrolde 1.74 promil alkollü olduğu belirlenen U.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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