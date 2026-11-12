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Bodrum'da kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete arkadan çarptı! Batuhan Ekiz hayatını kaybetti

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Bodrum'da kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete arkadan çarptı! Batuhan Ekiz hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Bodrum'da kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete arkadan çarptı! Batuhan Ekiz hayatını kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi Jandarma Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen Batuhan Ekiz'in motosikletine, Bilal S.'nin kullandığı motosiklet arkadan çarptı. Ekiz'in hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan Bilal S. Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın yaşandığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

KAVŞAKTA BEKLERKEN ARKADAN ÇARPTI

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Jandarma Kavşağı'nda Bilal S.'nin kullandığı 01 UY 925 plakalı motosiklet, kavşakta bekleyen Batuhan Ekiz idaresindeki 48 ART 876 plakalı başka bir motosiklete arkadan çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Ekiz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan diğer sürücü Bilal S. ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiz'in cenazesi polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafik ışıklarında bekleyen motosiklete arkadan gelen diğer motosikletin hızla çarpması ve daha sonra sürücü ve motosikletlerin savrulması yer alıyor.

Kaynak: AA
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