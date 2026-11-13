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Yalıkavakspor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda HC Byala'yı 38-21 yendi

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Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Yalıkavakspor, Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda HC Byala'yı 38-21 mağlup etti. İlk devreyi 20-12 önde kapatan Yalıkavakspor, rövanşı 15 Kasım Pazar yine Bodrum'da oynayacak.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Yalıkavakspor, Bulgaristan'ın HC Byala takımını 38-21 mağlup etti.

Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini Yalıkavakspor 20-12 önde tamamladı. İkinci yarıda da rakibine üstünlük sağlayan Yalıkavakspor, karşılaşmadan 38-21 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 15 Kasım Pazar yine Bodrum'da oynanacak.

Kaynak: AA
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