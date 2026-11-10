Bodrum'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bodrum'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Rıza Anter Bulvarı'nda beton mikseri ile otomobil kavşakta çarpıştı; otomobil sürücüsü yaralandı. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Rıza Anter Bulvarı'nda B.Ç. yönetimindeki 02 AFE 850 plakalı beton mikseri ile E.D'nin kullandığı 09 AND 868 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntülerde, seyir halindeki beton mikserine kavşaktan çıkan otomobilin çarpması ve sonrasında savrulması yer alıyor.