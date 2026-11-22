TRENDYOL 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Boluspor'u 2-1 yenip milli araya play-off potasında giren Bodrum Futbol Kulübü yarın evinde Artı Değer Vanspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Birkan Altındaş'ın yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 448, maraton 248, kuzey ve güney kale arkaları 148, misafir tribün ise 190 TL olarak belirlendi.

Haftaya 21 puanla 7'nci basamakta giren Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer, çıkışlarını sürdüreceklerini ifade etti. Eşer, "Bundan önceki milli aradan sonra oynadığımız 6 maçlık periyotta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik, 4 galibiyet aldık. İlk yarının son bölümündeki son milli periyotta da iyi çalıştık, iyi hazırlanıyoruz. Milli takımda olan oyuncularımız vardı, sakat oyuncularımız vardı. Milli takımdaki oyuncularımız geldi. Sakatlarımızdan da Furkan, Devrim, Kenan aramıza katıldı. Şu an için sakat oyuncularımız sadece Boran, Kerem, Ahmet ve Celal kaldı" dedi.

Bodrum FK'da kırmızı kart cezalısı golcü Vincent Aboubakar da müsabakada görev alamayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı