Bodrum'da tutuklanan Joao Franco kimdir, Joao Franco neden tutuklandı?

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Olayın ardından "Joao Franco kimdir?", "Kaç yaşında, nereli?" ve "Joao Franco neden tutuklandı?" soruları gündeme geldi. İşte Bodrum'daki olay ve Joao Grant Franco hakkında bilinenler.

JOAO FRANCO NEDEN TUTUKLANDI?

Joao Grant Franco, Bodrum'da 7 Kasım 2026'da yaşanan ve 17 yaşındaki Muhammet K.'nın ölümüyle sonuçlanan kavga nedeniyle tutuklandı. Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmede başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında başını sert zemine çarpan Muhammet K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Joao Grant Franco (36) ve kardeşi Carlos Campbell Franco (34), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme, iki kardeşin tutuklanmasına karar verdi. Kavgaya karıştığı belirtilen Y.A. ve F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

JOAO FRANCO İFADESİNDE NE DEDİ?

Joao Grant Franco, emniyette verdiği ifadede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Franco, kendilerinin saldırıya uğradığını öne sürdü. Kardeşi Carlos Campbell Franco ise kendini korumak amacıyla karşılık verdiğini savundu. Carlos Franco, Muhammet K.'nın arbede sırasında dengesini kaybederek düşmüş olabileceğini iddia etti. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

JOAO GRANT FRANCO KİMDİR?

Joao Grant Franco, 30 Nisan 1990'da Zimbabve'nin başkenti Harare'de doğdu. Denizcilik sektörüne geçmeden önce farklı alanlarda çalışan Franco, kariyerinin ilk yıllarında BMW'de motorlu araç mühendisi olarak görev yaptı. Organizasyon sektöründe de çalışan Franco, kardeşiyle birlikte arazi araçlarını turistik faaliyetlere uygun hale getiren bir iş yürüttü. Zimbabve'deki ekonomik koşullar nedeniyle ülkesinden ayrılan Franco, kardeşiyle birlikte Avrupa'ya giderek yatçılık sektöründe çalışmaya başladı.

JOAO FRANCO KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1990 doğumlu olan Joao Grant Franco, 36 yaşında. Franco, Zimbabve vatandaşı.

JOAO FRANCO BELOW DECK'TE HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Joao Grant Franco'nun televizyon kariyeri, 2018'de Bravo kanalında yayınlanan Below Deck Mediterranean ile başladı. Programın üçüncü sezonunda baş güverte görevlisi olarak yer alan Franco, 2019'da yayınlanan dördüncü sezonda bosun pozisyonuna yükseldi. Bosun, lüks yatlarda güverte ekibinden sorumlu olan ve kaptanla koordineli çalışan personel olarak biliniyor.

Franco, daha sonra serinin Avustralya'da geçen yapımı Below Deck Down Under'ın kadrosuna katıldı. 2023'te yayınlanan ikinci sezonda bosun olarak görev yapan Franco, 2026'da ekrana gelen dördüncü sezonda ise ikinci kaptan olarak yer aldı. Franco, Mayıs 2026'da verdiği bir röportajda Below Deck Down Under'ın dördüncü sezonunun programdaki son yer alışı olacağını, bundan sonra denizcilik kariyerine odaklanmak istediğini söylemişti.

BELOW DECK NEDİR?

Below Deck, lüks yatlarda çalışan mürettebatın günlük yaşamını ve çalışma koşullarını konu alan ABD yapımı bir reality şov. Bravo kanalında yayınlanan programda yat kaptanları, güverte görevlileri, aşçılar ve servis personelinin özel yat kiralama turlarında yaşadıkları ekrana taşınıyor. Misafirlerin taleplerinin karşılanması, yat içindeki görev dağılımı ve ekip içindeki ilişkiler programın öne çıkan konuları arasında yer alıyor.