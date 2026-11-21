Bodrum'da yüzme havuzuna düşen yaban domuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak Gökçebel mevkiindeki bir villanın bahçesine giren yaban domuzu yüzme havuzuna düştü. Ev sahibinin irtibata geçtiği Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri domuzu kurtardı; hayvan yaşam alanına döndü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzme havuzuna düşen yaban domuzu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Yalıkavak Gökçebel mevkiindeki bir villanın bahçesine giren yaban domuzu, villadaki yüzme havuzuna düştü. Sabah uyandığında yüzme havuzundan çıkmaya çalışan domuzla karşılaşan ev sahibi, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ev sahibi domuzun kurtarılması için çeşitli kurumlarla irtibata geçti. Bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu domuz kurtarıldı. Kurtarılan domuz, yaşam alanına döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı