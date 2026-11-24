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Bodrum Fk'da yönetim değişikliği sürecinde adı gündeme gelen Malatyalı iş insanı Cengiz Günaydın, spor ve iş dünyasındaki geçmişiyle merak edilmeye başladı. Fatih Karagümrük ve Bayrampaşaspor'da başkanlık görevlerinde bulunduğu belirtilen Günaydın'ın iş hayatı, spor yöneticiliği kariyeri ve özel yaşamına ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki, Cengiz Günaydın kimdir, ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Cengiz Günaydın kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

CENGİZ GÜNAYDIN KİMDİR?

Cengiz Günaydın, Malatyalı iş insanı ve spor yöneticisi olarak tanınıyor. Bodrum FK'da yaşanan yönetim süreciyle birlikte adı yeniden gündeme gelen Günaydın'ın, geçmişte farklı futbol kulüplerinde başkanlık görevleri üstlendiği belirtiliyor.

Aslen Malatyalı olduğu ifade edilen Cengiz Günaydın, ticari faaliyetlerini İstanbul merkezli olarak yürütüyor. İş dünyasındaki faaliyetleri ve futbol kulüplerindeki yöneticilik deneyimiyle tanınıyor.

CENGİZ GÜNAYDIN NE İŞ YAPIYOR?

Cengiz Günaydın'ın iş dünyasındaki faaliyetlerinin özellikle soğutma ve klima sistemleri alanında yoğunlaştığı belirtiliyor. İstanbul merkezli ticari yatırımları ve girişimleriyle tanınan Günaydın, iş insanı kimliğinin yanı sıra spor yöneticiliği kariyeriyle de öne çıkıyor.

CENGİZ GÜNAYDIN HANGİ TAKIMLARDA BAŞKANLIK YAPTI?

Cengiz Günaydın, futbol yöneticiliği kariyerinde Fatih Karagümrük ve Bayrampaşaspor kulüplerinde başkanlık görevlerinde bulundu. Fatih Karagümrük döneminde kulübün yeniden yapılanma ve tesisleşme süreçlerinde görev aldığı belirtiliyor.

Günaydın, ayrıca 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini de üstlendi. Yapılan genel kurullarda yeniden seçilerek bu görevini uzun süre sürdürdüğü ifade ediliyor.

Malatyalı olan Cengiz Günaydın'ın memleket futboluyla da ilgilendiği belirtiliyor. Arguvanspor'un yeniden yapılanma sürecinde aktif rol aldığı ifade edilen Günaydın, geçmiş dönemlerde Yeni Malatyaspor başkan adaylığıyla da gündeme geldi.

CENGİZ GÜNAYDIN KAÇ YAŞINDA?

Cengiz Günaydın'ın doğum tarihi ve yaşı hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

CENGİZ GÜNAYDIN NERELİ?

Cengiz Günaydın'ın aslen Malatyalı olduğu belirtiliyor. Ticari faaliyetlerini ise İstanbul merkezli olarak yürüttüğü ifade ediliyor.

CENGİZ GÜNAYDIN'IN SERVETİ NE KADAR?

Cengiz Günaydın'ın kişisel servetine ilişkin kamuoyuna açıklanmış veya doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. İş dünyasındaki yatırımları ve ticari faaliyetleri hakkında sınırlı bilgiler yer alsa da Günaydın'ın toplam mal varlığı ya da servetinin ne kadar olduğuna dair kesin bir rakam paylaşılmıyor.