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Ege Denizi'nde saat 02.42'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine 66,74 kilometre mesafedeki depremin, yerin 9,43 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA