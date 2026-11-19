Muğla'nın Bodrum ilçesi, 2026 sezonunda 125 kruvaziyer gemisi ve 128 bin 5 yolcu ağırladı. Bir önceki yılın rekorunu geride bırakarak gemi sayısında yeni bir rekora imza atan ilçeye bu yıl 17 yolcu gemisi ilk kez geldi.

Bodrum, 2026 sezonunu ağırladığı kruvaziyer gemisi sayısında yeni bir rekorla tamamladı. Her yıl bir önceki yılın 116 olan gemi sayısı rekorunu geride bırakan liman, bu sezon toplam 125 kruvaziyer gemisi ve 128 bin 5 yolcuyu ağırladı. Bodrum'un uluslararası kruvaziyer rotalarındaki güçlü konumunu pekiştiren sezonda, farklı segmentlerden gemiler limana gelirken özellikle lüks kruvaziyer gemilerinin Bodrum'a ilgisi dikkat çekti.

17 gemi ilk kez Bodrum'u ziyaret etti

2026 sezonunda 17 gemi ilçeye ilk kez geldi. Emerald Kaia, Four Seasons I, Crystal, Serenity, Scarlet Lady, Monet, Aidablu, Scenic Eclipse 2, Le Boreal, Silver Nova, Vidanta Elegant, World Traveller, MV Douglas Mawson, Aurora, Oosterdam, Renaissance, Marella Voyager ve Le Champlain, bu yıl Bodrum'u ilk kez ziyaret eden gemiler arasında yer aldı. Sezon boyunca Aroya 14 seferle en fazla ziyaret gerçekleştiren gemi olurken Marella Discovery 12, Astoria Grande 10, Virgin Voyages'ın ikonik gemisi Scarlet Lady 7 ve Aidablu 5 seferle Bodrum'u ziyaret etti. Four Seasons I ve NG Orion ise dörder sefer gerçekleştirdi. Bodrum'a ilk kez gelen gemilerin yanı sıra seferlerini tekrarlayan gemiler de limanın farklı kruvaziyer şirketleri ve gemi segmentleri açısından tercih edilen bir destinasyon olduğunu ortaya koydu.

Bodrum'un uluslararası kruvaziyer turizmindeki konumunu güçlendiren gelişmelerden biri de lüks segmentteki gemi ziyaretlerinin her yıl artması oldu. Bu sezon ilk kez Bodrum'a gelen Four Seasons I, Ponant filosundan Le Champlain ve Le Boreal, Emerald Kaia ve Silver Nova gibi gemiler, destinasyonun üst segment kruvaziyer turizmindeki görünürlüğüne katkı sağladı. Farklı deneyim ve hizmet anlayışlarına sahip lüks kruvaziyer markalarının Bodrum'u rotalarına dahil etmesi, kentin uluslararası deniz turizmindeki çekiciliğini destekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı