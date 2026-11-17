Milas-Bodrum Havalimanı ekim ayında 397 bin 775 yolcu ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Milas-Bodrum Havalimanı'nda ekim ayında 397 bin 775 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Aynı ayda 3 bin 284 uçak trafiği ve 4 bin 201 ton yük kaydedilirken, 2026 ocak-ekim döneminde 4 milyon 315 bin 889 yolcuya hizmet verildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas- Bodrum Havalimanında Ekim ayı içinde hizmet verilen yolcu sayısı 397 bin 775 kişi olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 3 bin 284 uçak trafiği gerçekleşirken, taşınan yük miktarı da 4 bin 201 ton oldu.
Milas-Bodrum Havalimanından 2026 yılının Ocak-Ekim döneminde 4 milyon 315 bin 889 yolcuya hizmet verildi. 10 aylık dönemde 39 bin 008 uçak trafiği ve 45 bin 354 ton yük taşındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı