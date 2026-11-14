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Muğla Bodrum Gündoğan'da oto lastikçiyi kundaklayan şüpheli yakalandı

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Bodrum Gündoğan'da oto lastikçinin önündeki lastikler, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen şüpheli tarafından ateşe verildi. İtfaiyenin söndürdüğü yangında iş yerinde hasar oluşurken, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma şüpheliyi gözaltına aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı.

Gündoğan Mahallesi Kızılburun Caddesi'nde bulunan oto lastikçideki yetkililerle alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen U.Y. (42), motosikletle geldiği iş yerinin önündeki lastikleri ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin lastikleri ateşe verdiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, olay yerine gelen şüphelinin motosikletini park etmeye çalışırken düştüğü, ardından kalkarak iş yerinin önüne gittiği görülüyor. Görüntülerde, bir süre sonra bölgeden alevlerin yükselmesi ve şüphelinin olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA
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