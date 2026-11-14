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Şarkıcı Zeynep Casalini, yıllar önce boşandığı Tahsin Berk ile yeniden evlenerek özel hayatıyla gündeme geldi. Bodrum'da restoran işletmeciliği yapan Berk ile 2010 yılında ilk kez nikah masasına oturan Casalini, 2016'da sona eren evliliğinin ardından eski eşiyle ilişkisini sürdürdü. Uzun yıllardır birlikte yaşayan çiftin ikinci kez evlenmesi üzerine Tahsin Berk'in hayatı, mesleği ve biyografisi merak konusu oldu. Peki, Tahsin Berk kimdir, ne iş yapıyor? Zeynep Casalini'nin eşi Tahsin Berk kaç yaşında, nereli?

TAHSİN BERK KİMDİR?

Tahsin Berk, şarkıcı Zeynep Casalini ile yaptığı evlilikle tanınan ve Bodrum'da restoran işletmeciliği yapan bir isimdir. Berk, Casalini ile ilk evliliğini 4 Ağustos 2010 tarihinde Bodrum'da gerçekleştirdi. Çiftin bu evlilikten 2011 yılında Dafne adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi.

14 Nisan 2016 tarihinde boşanan ikili, ayrılığın ardından ilişkilerine yeniden şans verdi. 2017 yılından itibaren aynı evde yaşamaya başlayan Casalini ve Berk, uzun süren birlikteliklerinin ardından ikinci kez evlendi.

TAHSİN BERK NE İŞ YAPIYOR?

Tahsin Berk, Bodrum'da restoran işletmeciliği yapıyor. Zeynep Casalini ile ilk evliliklerinin sona ermesinden sonra da Bodrum'daki yaşamlarını sürdüren çift, 2017 yılından itibaren yeniden aynı çatı altında yaşamaya başladı. Berk'in mesleğine ilişkin paylaşılan bilgiler restoran işletmeciliğiyle sınırlı.

TAHSİN BERK KAÇ YAŞINDA?

Tahsin Berk'in doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Berk'in kaç yaşında olduğuna ilişkin kesin bir bilgi verilemiyor.

TAHSİN BERK NERELİ?

Tahsin Berk'in memleketi ve doğum yeri hakkında da doğrulanmış, kamuya açık bir bilgi bulunmuyor. Bodrum'da restoran işletmeciliği yapması ve Zeynep Casalini ile burada yaşamını sürdürmesi, doğum yerinin de Bodrum olduğu anlamına gelmiyor.

ZEYNEP CASALİNİ VE TAHSİN BERK NE ZAMAN EVLENDİ?

Zeynep Casalini ile Tahsin Berk, ilk kez 4 Ağustos 2010'da Bodrum'da evlendi. Çiftin 2011 yılında Dafne adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Ancak evlilikleri 14 Nisan 2016'da boşanmayla sona erdi.

Ayrılıklarının ardından yeniden bir araya gelen ikili, 2017 yılından itibaren aynı evde yaşamaya başladı. Yaklaşık 10 yıl sonra ikinci kez nikah masasına oturan çift, ilişkilerini yeniden resmiyete taşıdı.

ZEYNEP CASALİNİ'NİN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Zeynep Casalini'nin iki kızı bulunuyor. Sanatçının ilk evliliğinden 1992 doğumlu Angela Ceren Sarp, Tahsin Berk ile evliliğinden ise 2011 doğumlu Dafne adında bir kızı var.

Casalini'nin ikinci nikah töreninde kızları Dafne'nin de yer aldığı fotoğraflar dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, aile fotoğraflarını "Anne ve babasını evlendiren evlat" notuyla paylaştı. Nikahında yıldız detayları bulunan siyah mini bir elbise tercih eden Casalini'nin paylaşımı takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı.